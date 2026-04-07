نجل محمد صبري يوجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل في ذكرى ميلاده

وجه آدم محمد صبري، نجل لاعب الزمالك الراحل، رسالة مؤثرة لوالده في ذكرى عيد ميلاده.

وكتب آدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "7/4 يوم ولادة أجمل وأحن وأحسن أب في الدنيا دي كلها لو فضلت أقول في جماله مش هخلص النهارده اليوم اللي اتولدت في قدوتي اللي شفت قد إيه الناس بتحبه وقد إيه كان غالي عليهم".

وتابع: "ناس كتير تعرفه أو متعرفوش شخصياً اجتمعوا على حاجة واحدة بس وهي كتر حبهم لصبري، صبري مكنش محبوب من فراغ لا كان محبوب بسبب شدة حبه للناس دي وإخلاصه للكيان اللي طول عمره كان واحد منه.. الزمالك".

وواصل نجل صبري: "بسبب دا الجماهير ورتني حاجة أنا عمري مشوفتها حصلت لحد قبل كدا.. حالة زعل شديدة وحب وحاجات كتير أوي شوفتها من الناس دي عرفتني إن حب الناس ده مش بييجي كده، الناس دي كلها مش عارف أشكرها إزاي".

وأكمل: "صبري مكنش نجم ولا حاجة كان شخص يبان عادي بس هو أب ميجيش منه تاني من معاملته معايا أنا وإخواتي الاثنين وأمي الغالية وطريقته مع الناس اللي تخلي الكل يحبه كان مثالي بالنسبة ليا".

واختتم نجل الراحل محمد صبري: "أول ٧/٤ عليا وعيد ميلاد جه وصحبه مجاش.. وحشتني أوي يا صبري.. بحبك".

ووجه حساب نادي الزمالك رسالة مؤثرة للاعب الراحل محمد صبري في ذكرى عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب: "اليوم، ذكرى ميلاد الابن الوفي للزمالك الراحل محمد صبري".

كان محمد صبري، نجم نادي الزمالك السابق، توفي في شهر نوفمبر الماضي، عقب تعرضه لحادث مروع بسيارته أودى بحياته.