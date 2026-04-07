يستعرض "صدى البلد" سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 7أبريل 2026
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك نحو:
سعر الشراء:72.31 جنيه
سعر البيع:72.66جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:
سعر الشراء:72.27 جنيه
سعر البيع:72.80جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:
سعر الشراء:72.22 جنيه
سعر البيع:72.75جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو:
سعر الشراء:72.19 جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:
سعر الشراء:72.19 جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى نحو:
سعر الشراء:72.19 جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو:
سعر الشراء:72.19 جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:
سعر الشراء:72.19 جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
صعد سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي مسجلا:
سعر الشراء:72.19 جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:
سعر الشراء:72.19 جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:
سعر الشراء:72.19 جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:
سعر الشراء:72.06 جنيه
سعر البيع:72.59جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو:
سعر الشراء:71.83جنيه
سعر البيع:72.72جنيه
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي لنحو:
سعر الشراء:72.38جنيه
سعر البيع: 72.58 جنيه
أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء
72.31جنيه للشراء
أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء
72.59جنيه للبيع
متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء
72.45جنيه