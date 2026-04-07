يستعرض "صدى البلد" سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 7أبريل 2026

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك نحو:

سعر الشراء:72.31 جنيه

سعر البيع:72.66جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:

سعر الشراء:72.27 جنيه

سعر البيع:72.80جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:

سعر الشراء:72.22 جنيه

سعر البيع:72.75جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو:

سعر الشراء:72.19 جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:

سعر الشراء:72.19 جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى نحو:

سعر الشراء:72.19 جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو:

سعر الشراء:72.19 جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:

سعر الشراء:72.19 جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

صعد سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي مسجلا:

سعر الشراء:72.19 جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:

سعر الشراء:72.19 جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:

سعر الشراء:72.19 جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

سعر الشراء:72.06 جنيه

سعر البيع:72.59جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو:

سعر الشراء:71.83جنيه

سعر البيع:72.72جنيه

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي لنحو:

سعر الشراء:72.38جنيه

سعر البيع: 72.58 جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء

72.31جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء

72.59جنيه للبيع

متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء

72.45جنيه