عمر الغنيمي: إنجاز منتخب الرماية والتتويج بـ14 ميدالية يعكس قوة الرياضة المصرية وريادتها الدولية

أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب مصر للرماية بحصد 14 ميدالية متنوعة في بطولة “الكومباك سبورتنج” 2026، مؤكدًا أن هذا التفوق يمثل دليلًا واضحًا على التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الفردية.

وأوضح الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم أن، هذا الإنجاز المشرف، الذي تحقق بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، يعكس الجهود المبذولة من الدولة ووزارة الشباب والرياضة في دعم الأبطال الرياضيين وتوفير المناخ المناسب لتحقيق البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأضاف عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ. أن تفوق أبطال المنتخب المصري في البطولة، وسط منافسة قوية من نخبة أبطال العالم، يعكس قوة الإعداد والاهتمام الكبير بتأهيل اللاعبين في مختلف المراحل السنية، خاصة فئات الرجال والناشئين والرواد، وهو ما يؤكد امتلاك مصر قاعدة رياضية قوية قادرة على الاستمرار في تحقيق الإنجازات.

وثمّن نائب الاسكندرية. الجهود المبذولة في تنظيم البطولة على أرض مصر، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية يعزز من مكانة مصر كدولة قادرة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في دعم المواهب الرياضية الواعدة، وتكثيف الاهتمام بالرياضات الفردية، بما يضمن استمرار مسيرة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج العالمية.