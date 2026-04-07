مصطفى بكري: المنطقة أمام لحظة فارقة وتحولات كبرى قد تعيد تشكيل موازين القوى

حذّر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن المنطقة تقف على أعتاب تحولات كبرى قد تعيد رسم قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية.



وأوضح "بكري" خلال حواره لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten” ، أن الدولة القادرة على التكيف والمرونة ستكون الأقدر على حماية اقتصادها في ظل هذه المتغيرات، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة قد تحمل قرارات حاسمة "إما تقود إلى آفاق أرحب للاتفاق أو تدفع نحو نفق مظلم قد يدمر حضارات بأكملها".



وأضاف أن التصعيد قد يمتد ليشمل أذرع إيران في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين، محذرًا من احتمالات إغلاق مضيق باب المندب، ما قد يشكل تهديدًا كبيرًا لحركة التجارة العالمية.



وأشار بكري إلى استمرار تعرض إسرائيل لضربات إيرانية متقدمة تكنولوجيًا، لافتًا إلى أن هذه الصواريخ تعكس تعاونًا بين طهران وكل من الصين وروسيا، مؤكدًا أن دول الخليج ترى أن أي حرب محتملة قد تؤدي إلى انهيارات واسعة على مختلف الأصعدة.