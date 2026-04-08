موعد قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

يجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عملية سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، اليوم الأربعا، في القاهرة.

موعد قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة

تُجرى قرعة النهائيات، في مقر "الكاف"، على الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش)، وستُبث مباشرة عبر قناة CAF TV.

يتم تقسيم المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات. سيتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، فيما سيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى (ربع النهائي) تلقائياً إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2026.

تُحدد مباريات فاصلة إضافية بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، المنتخبين الإفريقيين المتبقيين المتأهلين إلى كأس العالم.

تنضم إلى منتخب المغرب، البلد المضيف، في كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2026، منتخبات: إثيوبيا، تنزانيا وأوغندا من منطقة "سيكافا"؛ أنجولا، موزمبيق وجنوب إفريقيا من "كوسافا"، السنغال ومالي من "وافو أ"؛ كوت ديفوار وغانا من "وافو ب"؛ الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية من "يونيفاك"؛والجزائر، مصر وتونس من “أوناف.”