صحة النواب: اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يعكس محورية الدور المصري في المنطقة

رحب الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط وفتح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب التصعيد.

وأشار مرشد، في تصريحات إلى أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في جهود وقف الحرب واحتواء الأزمات، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف منع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد مرشد أن مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا ستظل داعمة لأشقائها في الخليج على كافة المستويات، مشددًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن وحدة الصف العربي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، داعيًا إلى تحرك دولي وإقليمي مسؤول لاحتواء أي تصعيد وحماية الاستقرار الإقليمي.

وأضاف مرشد أن التحرك المصري لم يقتصر فقط على وقف التصعيد الراهن، بل يستهدف أيضًا ترسيخ دور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، من خلال دعم المسارات الدبلوماسية الساعية لإحلال السلام الدائم، وتقوية التفاهمات بين الدول العربية والإقليمية، بما يحمي مصالح شعوب المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للصراعات على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.