بمناسبة مرور 130 عامت على إنشائها.. رئيس جامعة بنها يهنئ شيان بالصين

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، التهنئة إلي جامعة شيان بالصين بمناسبة ذكرى مرور 130 عام على إنشائها.



جاء ذلك خلال احتفالية الذكرى 130 لتأسيس جامعة شيان جياوتونغ والذكرى 70 للانتقال غربًا - مؤتمر التطوير عالي الجودة لجامعة ذات مستويات عالمية وخصائص صينية والذي جاء بحضور وزير التعليم الصيني ، محافظ شيان شي ، رئيس جامعة شيان جياوتونغ ، وممثلين من الجامعات الصديقة واكثر من ٣١ جامعة عالمية من جميع أنحاء العالم.

وقال " الجيزاوي " بالنيابة عن جامعة بنها، يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني القلبية إلى جامعة شيان جياوتونغ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 130 لتأسيسها والذكرى الـ70 لانتقالها إلى غرب الصين.

وأضاف إن هذا الإنجاز البارز يُعد شهادة على الإرث العريق والتميز الأكاديمي والمساهمات الكبيرة التي قدمتها جامعة شيان جياوتونغ للتعليم العالي على المستوى العالمي، نحن نُقدّر بشدة الشراكة القوية والتعاون المثمر بين مؤسستينا، ونفخر بأن نشارككم الاحتفال بهذا الحدث التاريخي.

نتمنى لجامعة شيان جياوتونغ دوام النجاح والازدهار والريادة في تعزيز المعرفة ودعم الابتكار لأجيال قادمة.