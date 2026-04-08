عمومية أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية لعام 2022/ 2023

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، و أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

و استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الحضور حيث تم استعراض البيان التنفيذي لقرارات اجتماع الجمعية العمومية السابقة ، كما أكد على حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وانها كانت وما زالت داعمة لمؤسسة أخبار اليوم في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية والعمل على معالجة الثغرات الموجودة من عشرات السنين لوقف نزيف الخسائر وإظهار الانتماء والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية حفاظاً على كيان مؤسسة أخبار اليوم .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري .

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بعد اجراء التصويبات المطلوبة وتسليم الجهاز المركزي نسخة من القوائم المعدلة خلال أسبوع من تاريخه، محملة بكافة الملاحظات التي وردت من أعضاء الجمعية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (مراقب حسابات المؤسسة) مع عرض تقرير بالنتائج خلال شهر من تاريخه على الهيئة واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة من هذا التقرير.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال مؤسسة أخبار اليوم بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢. كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها خاصة فيما يتعلق بمشروع انشاء جامعة نيو ايجيبت على أرض المؤسسة الكائنة بمدينة ٦ أكتوبر وكذا إجراءات بيع أرض الهانوفيل لتمويل انشاء الجامعة ، كما اعتمدت الجمعية العمومية قرار مجلس إدارة المؤسسة بشأن نقل ملكية الأرض المقام عليها الجامعة من المؤسسة الى جامعة نيو ايجيبت طبقاً لما يتطلبه قانون الجامعات الخاصة والأهلية .