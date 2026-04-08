جهود الدولة في إدارة الأزمات الراهنة.. ندوه بإعلام الوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد اليوم الأربعاء، ندوة موسعة بمقر مجمع الاعلام شارك فيها عدد كبير من رؤساء وسكرتيرى الوحدات المحلية القروية والعاملين بمختلف المؤسسات والدواوين الحكومية والقيادات التنفيذية والطبيعية ورجال الصحافة والإعلام.

وافتتح الندوة جريس شنودة الإعلامي بمجمع الإعلام موضحا أهداف الندوة مؤكدًا على دور الإعلام فى تناول الموضوعات المتعلقة بإدارة الأزمات في ظل ما يشهده العالم من حروب وتحديات متلاحقة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب وعيًا مجتمعيًا كبيرًا وفهمًا حقيقيًا لدور الدولة في مواجهة تلك الأزمات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية.



ومن جانبها تحدثت السيدة أزهار عبدالعزيز، مدير إدارة الإعلام بالوادي الجديد عن الدور المحوري للإعلام الرسمي وقت الازمات في نقل الحقائق وتعزيز وعي المواطنين ومواجهة الشائعات، ودعم استقرار المجتمع وخلق حالة من التعبئة العامة لدعم جهود الدولة في ظل الأزمات الحالية.



وفي ذات السياق تحدث أ.د مصطفى محمود نائب رئيس جامعة الوادي الجديد والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤكدا أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة في إدارة الأزمات الراهنة في ظل التحديات العالمية والحروب، مشيرا إلى أن هناك رؤية واضحة للتعامل مع هذه المتغيرات بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وأوضح أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين، وترشيد استخدام الموارد، ودعم الفئات الأكثر تأثرًا، إلى جانب رفع وعي المجتمع بأهمية دوره في مواجهة الأزمات.

وأضاف أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق التوازن بين مواجهة التداعيات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية إلى جانب ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية.

واختتم حديثه مشددا على أهمية دور المواطن في مساندة الدولة لتخطى الأزمات مؤكدا أن الوعي يمثل عنصر أساسي في نجاح خطط إدارة الأزمات وأن مصر قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا.

الجدير بالذكر، أنه تم نقل فعاليات الندوة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوادي الجديد والتغطية الإعلامية من قبل التلفزيون المصري قناة طيبة

اعد وادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بادارة الاعلام

تحت اشراف ازهار عبدالعزيز مدير ادارة اعلام الوادي الجديد