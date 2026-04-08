رئيس وزراء باكستان يحث جميع الأطراف على ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جميع الأطراف على ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار.

ولم يوجه شريف خطابه إلى أي طرف بشكل مباشر، لكنه قال إن انتهاكات الاتفاق قد وردت في بعض المناطق في منطقة النزاع، مما يقوض روح عملية السلام، وفق قناة "جيو" الباكستانية.

وأضاف شريف - في منشور على منصة (إكس) - إن الدبلوماسية بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة نحو تسوية سلمية للنزاع.

وتعمل باكستان كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، ولعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي أُعلن عنه اليوم الأربعاء.

وأكد شريف - بشكل منفصل - أن وفودًا من واشنطن وطهران ستتوجه إلى باكستان لإجراء محادثات يوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد أن وصف شريف محادثاته مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم بأنها "ودية ومثمرة".

وكتب شريف - في بيان - "خلال هذه المحادثة، أعربتُ عن تقديري العميق لحكمة القيادة الإيرانية وبعد نظرها في قبول اقتراح باكستان باستضافة محادثات سلام في إسلام آباد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف تعزيز جهودنا المشتركة لإعادة الهدوء إلى المنطقة".

وأضاف: "كما أكد الرئيس بيزشكيان مشاركة إيران في المفاوضات المقبلة، وأعرب عن امتنانه لجهود باكستان، وتمنى كل التوفيق للشعب الباكستاني".

وكان شريف قد أشاد - في وقت سابق - بالصين والسعودية وتركيا ومصر وقطر لدعمها "القيّم" في الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار المؤقت.