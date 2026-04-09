تعزيز القوة الناعمة لمصر| ثريا البدوي: تطوير الخطاب الإعلامي الخارجي أولوية استراتيجية.. فيديو

أكدت الدكتورة ثريا البدوي العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، و رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، أن تطوير الخطاب الإعلامي المصري الموجه إلى الخارج يمثل أحد الملفات الاستراتيجية المهمة التي تضطلع بها الهيئة العامة للاستعلامات.

الدكتورة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب



وأشارت «البدوي» خلال حوارها لـ«صدى البلد» إلى أن التغييرات الأخيرة في قيادات الهيئة ستسهم بشكل كبير في تعزيز هذا الدور خلال الفترة المقبلة، موضحة أن تعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة، إلى جانب اختيار الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، نائبًا لرئيس الهيئة، يمثل إضافة قوية لجهود مخاطبة الرأي العام الخارجي بشكل أكثر فاعلية.

وشددت رئيس إعلام النواب على أن نجاح الخطاب الإعلامي الموجه للخارج يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الجمهور المستهدف، معتبرة أن مخاطبة العالم ينبغي أن تراعي ثقافة الآخر وقيمه وتوجهاته.

وأضافت أن الأهم هو التحدث "بلغة الخارج وفكره"، عبر صياغة رسائل إعلامية تراعي اهتمامات المتلقي الدولي، مؤكدة أن التأثير الحقيقي يتحقق عندما نفهم ماذا يريد الآخر أن يعرف، وكيف يفكر، ثم نضع خطابنا الإعلامي بما يتوافق مع هذه المعطيات.