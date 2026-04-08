طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة ٧ لفات لرفع وعي الأسر بمنتجات الأطفال المستدامة

أطلق طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة توعوية بعنوان «٧ لفات»، ضمن مشروع تخرجهم، بهدف رفع وعي الأسر بأهمية اختيار منتجات آمنة ومستدامة للأطفال وتأثيرها على صحتهم.

تعتمد الحملة على فكرة أن القرارات اليومية البسيطة داخل المنزل قد يكون لها تأثير طويل المدى على الطفل، لذلك قدم الفريق محتوى توعويًا مبسطًا عبر السوشيال ميديا، إلى جانب أنشطة ميدانية داخل الجامعة وخارجها.

كما شارك الفريق في فعاليات تفاعلية، أبرزها إفطار الكلية، بالإضافة إلى أنشطة تطوعية في بنك الطعام المصري ومستشفى 57357.

وأكد الطلاب أن «٧ لفات» ليست مجرد مشروع تخرج، بل مبادرة تستهدف تغيير سلوك الأسر ودعم مفاهيم الاستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030