محافظ مطروح: تطوير شامل لمركز رعاية أطفال التوحد لاستيعاب جميع حالات ذوى الهمم

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، ضرورة إجراء تقييم شامل لكل الأخصائيات في مركز الرعاية النهارية لأطفال التوحد، وفقًا لسجلات الحالات؛ لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أفضل نتائج علاجية.

ووجه بدراسة التوسع في أنشطة المركز ليشمل جميع حالات ذوى الهمم، وليس التوحد فقط.

وتفقد المحافظ أقسام المركز، واطمأن على كفاءة الأجهزة وجاهزيتها، موجهًا بالحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها، مع إعداد دراسة متكاملة لتطوير المركز وفق أسس علمية وبمشاركة خبراء ومتخصصين، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل لعدد أكبر من الأطفال.