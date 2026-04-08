بسمة وهبة تتعرض للانهيار بسبب ابنها: عشت ساعتين في حالة دمار نفسي لا تتخيلوها

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن تجربة شخصية قاسية، بسبب الشائعات حول انهيار الإمارات والمملكة العربية السعودية حيث سببت لها في حالة من التوتر والقلق الشديد، خاصة وأن لها ابنًا يقيم في الإمارات وأقارب في جدة وعدة مناطق أخرى بالدول المستهدفة.

وأشارت بسمة وهبة خلال حلقة اليوم من برنامجها "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، إلى أنها قضت ساعتين في حالة من القلق النفسي الشديد بسبب صعوبة التواصل مع ابنها للتأكد من سلامته، الأمر الذي أدى إلى شعورها بانهيار.

وأوضحت أن محاولتها الاتصال بابنها لم تُجدِ، ولم ترد زوجته أو حماته على مكالماتها، ما زاد من شعورها بالقلق والخوف على سلامته. وقالت بسمة وهبة إنها لم تشعر بالاطمئنان إلا بعد أن تواصلت مع شقيقها الذي أكد لها أن كل الأمور على ما يرام، وأن هذه الشائعات مجرد أكاذيب.

وأضافت أن مشاعرها كانت متأثرة للغاية بسبب تعلقها بأبنائها وأقاربها، وأن قلبها كان "يتألم" من الخوف على سلامتهم.

وفي متابعة للموضوع، أظهرت بسمة وهبة أنها اطمأنت أخيرًا على ابنها بعد أن تواصل معها وأوضح لها أنه كان في السينما في "دبي مول" وأنه بخير، وقد أرسل لها تذكرة الدخول لتأكيد كلامه، مما خفف عنها الكثير من القلق والتوتر.

وأكدت الإعلامية أنها شعرت بعد هذه التجربة بأهمية التأكد من مصادر الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات، مشددة على ضرورة التحقق قبل الانفعال.