مواعيد مباريات اليوم الخميس 9-4-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الخميس 9 أبريل 2026 يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي، إلى جانب مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، وعدد من اللقاءات المهمة في الدوريات العربية.

مباريات الدوري الأوروبي

تتصدر بطولة الدوري الأوروبي المشهد الكروي اليوم، بإقامة ثلاث مواجهات قوية ضمن ذهاب الدور ربع النهائي، حيث يستضيف بولونيا نظيره أستون فيلا في مباراة مرتقبة تنطلق في تمام التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفي لقاء لا يقل أهمية، يواجه بورتو فريق نوتينجهام فورست في نفس التوقيت على قناة beIN Sports HD 2، بينما يلتقي فرايبورج مع سيلتا فيجو على قناة beIN Sports HD 5.

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، تقام عدة مواجهات قوية، أبرزها لقاء كريستال بالاس أمام فيورنتينا في تمام التاسعة مساءً عبر beIN Sports HD 3.

كما يلتقي رايو فاليكانو مع أيك أثينا في تمام 6:45 مساءً، بينما يواجه ماينز نظيره ستراسبورج، ويصطدم شاختار دونيتسك بفريق ألكمار في التاسعة مساءً.

مباريات الدوري السعودي

في الدوري السعودي، يلتقي ضمك مع القادسية عند السادسة مساءً، بينما يواجه الاتفاق فريق الرياض في تمام الثامنة مساءً.

مباريات الدوري المصري

تشهد منافسات الدوري المصري عدة مواجهات، حيث يلتقي المقاولون العرب مع الإسماعيلي في الثامنة مساءً، بالتزامن مع مباراة بتروجت أمام زد.

كما يواجه طلائع الجيش فريق البنك الأهلي، ويلتقي كهرباء الإسماعيلية مع الاتحاد السكندري في الخامسة مساءً.

مباريات الدوري الإماراتي

وفي الدوري الإماراتي، يستضيف الوحدة فريق اتحاد كلباء في مواجهة تقام عند الساعة 3:55 مساءً.