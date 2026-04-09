أبو الغيط يستقبل أمين عام مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة، خيرت ساريباي، أمين عام مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA"، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللقاء تناول الخطوط العريضة لتعزيز علاقات التعاون بين جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء وتجمع "سيكا"، خاصة في ضوء عضوية ثماني دول عربية في هذا التجمع.

كما ذكر المتحدث أن اللقاء شهد تبادلًا للآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الاعتداءات الآثمة التي باشرتها إيران على عدد من الدول العربية وسياستها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن أمين عام تجمع "سيكا" اطلع أبو الغيط على أهداف ومبادئ التجمع وأجهزته التي تسعى لتعزيز قنوات التعاون بين دولها الأعضاء وشركاء التجمع دعمًا للسلام والأمن والاستقرار في آسيا.