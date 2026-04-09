محافظات

ضبط 5 أطنان أغذية غير صالحة خلال حملات بيطرية مكثفة بأسيوط

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن الدولة تولي ملف سلامة الغذاء أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وحماية صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد مدير عام المديرية، كثفت جهودها الرقابية خلال شهر مارس الماضي، حيث تمكنت فرق التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي بلغ نحو 5124.650 كجم، إلى جانب تحرير 24 محضرًا بحق المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضاف أن الحملات لم تقتصر على الأسواق فقط، بل امتدت لتشمل متابعة وفحص لحوم التوريدات الموجهة للجهات الحكومية، حيث تم الكشف على نحو 16,868.475 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بما يعكس حرص أجهزة المحافظة على ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، لافتًا إلى أن الدور الرقابي لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد ليشمل رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وأصحاب المنشآت الغذائية، بأهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، بما يعزز من منظومة السلامة الغذائية داخل المحافظة.

وشدد المحافظ على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن الحملات البيطرية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من المخاطر الغذائية، وأن الأجهزة المعنية مستمرة في أداء دورها بكل حزم، لضمان وصول غذاء آمن إلى موائد الأسر.

وأكد اللواء محمد علوان أن استمرار هذه الحملات يعكس التزامًا واضحًا ببناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، قائمة على التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين، بما يعزز الثقة ويحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الغذاء داخل محافظة أسيوط.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

اسبوع الأعياد

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

الاهلي

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الكاف

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

صورة أرشيفية

بمشاركة حسين فهمي.. منتجة الفيلم المصري - الصيني: استلهمته من «ألف ليلة وليلة»

أرشيفية

المنطقة على حافة الهاوية.. جهود دبلوماسية لوقف الحرب على إيران

صورة أرشيفية

تفاصيل التعاون المصري - الصيني في مجال الفن.. فيديو

بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

