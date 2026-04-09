ضبط 5 أطنان أغذية غير صالحة خلال حملات بيطرية مكثفة بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن الدولة تولي ملف سلامة الغذاء أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وحماية صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد مدير عام المديرية، كثفت جهودها الرقابية خلال شهر مارس الماضي، حيث تمكنت فرق التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي بلغ نحو 5124.650 كجم، إلى جانب تحرير 24 محضرًا بحق المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضاف أن الحملات لم تقتصر على الأسواق فقط، بل امتدت لتشمل متابعة وفحص لحوم التوريدات الموجهة للجهات الحكومية، حيث تم الكشف على نحو 16,868.475 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بما يعكس حرص أجهزة المحافظة على ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، لافتًا إلى أن الدور الرقابي لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد ليشمل رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وأصحاب المنشآت الغذائية، بأهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية، بما يعزز من منظومة السلامة الغذائية داخل المحافظة.

وشدد المحافظ على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن الحملات البيطرية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من المخاطر الغذائية، وأن الأجهزة المعنية مستمرة في أداء دورها بكل حزم، لضمان وصول غذاء آمن إلى موائد الأسر.

وأكد اللواء محمد علوان أن استمرار هذه الحملات يعكس التزامًا واضحًا ببناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، قائمة على التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين، بما يعزز الثقة ويحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الغذاء داخل محافظة أسيوط.