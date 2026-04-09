أخبار العالم

الجيش اللبناني يعلن استشهاد 4 من جنوده في غارات إسرائيلية

محمود نوفل

أعلن الجيش اللبناني استشهاد 4 من جنوده نتيجة الغارات الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال بالأمس على الأراضي اللبنانية .

وفي بيان لها ، نعت قيادة الجيش اللبناني الجنود الأربعة وهم “ الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين في مدينة صيدا والجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي في بلدة شمسطار- بعلبك والمجند الشهيد علي حسن قاسم في بلدة شمسطار – بعلبك و التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين في بلدة المنصورة – الهرمل.”


ومنذ قليل ، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن  ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على البلاد أمس الأربعاء إلى 203 والمصابين إلى نحو  1000 .


وزعم مسؤول إسرائيلي نجاح قوات الاحتلال في قتل 220 عنصرا من حزب الله اللبناني بينهم قادة في هجمات أمس.

وفي سياق أخر، أكد المسؤول ذاته في تصريحات للقناة 14 العبرية: قدرة إيران على إنتاج صواريخ باليستية جديدة تضررت بشدة.

وأشار كذلك في تصريحاته إلى أنه تم استخدام 36 ألف قطعة ذخيرة في الهجمات بإيران.


وفي وقت لاحق من اليوم ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء  على السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله نعيم قاسم “ علي يوسف حرشي ” وذلك أثناء الغارات التي استهدفت بنى تحتية إرهابية بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام: حرشي اغتيل في منطقة بيروت وكان يلعب دورا مركزيا في إدارة مكتب نعيم قاسم وتأمينه.


كما أشار جيش الاحتلال إلى أن قواته هاجمت الليلة الماضية معبرين مركزيين يستخدمهما حزب الله للانتقال من شمال الليطاني إلى جنوبه.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أمس نحو 10 مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومقرات قيادة لحزب الله في جنوب لبنان.

