دمج «النباشين» وتطوير منظومة النظافة.. محافظ البحر الأحمر يكشف خطة بيئية متكاملة

كشف الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن خطة متكاملة لتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات بالمحافظة، تعتمد على حلول بيئية حديثة وتحقيق بعد اجتماعي شامل.

وأوضح المحافظ أن الخطة تتضمن إنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف من المخلفات، إلى جانب دمج العاملين في القطاع غير الرسمي، المعروفين بـ"النباشين"، ضمن منظومة رسمية تضمن لهم حقوقهم وتوفر بيئة عمل منظمة.

كما أشار إلى تخصيص قطعة أرض لإيواء الكلاب الضالة، في إطار رؤية إنسانية للتعامل مع الظاهرة، بما يحافظ على التوازن البيئي ويحقق السلامة العامة للمواطنين.