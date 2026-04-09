الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

مشيته غير المتزنة وكدمة يده.. هل صحة دونالد ترامب في خطر؟

هاجر هانئ

أثارت مخاوف جديدة بشأن صحة دونالد ترامب جدلاً واسعاً على الإنترنت بعد ظهوره لفترة وجيزة مع ميلانيا ترامب خلال فعالية دحرجة بيض عيد الفصح في البيت الأبيض. تُظهر مقاطع الفيديو المتداولة الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً وهو يبدو حذراً وغير متزن قليلاً أثناء نزوله الدرج، ممسكاً بيد ميلانيا بقوة ليستند عليها. انتشر المقطع بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تكهنات حول حالته الصحية ولياقته البدنية.

أصبحت الحادثة موضوعًا رائجًا، حيث هيمنت كلمات مفتاحية مثل "صحة دونالد ترامب" و"فيديو ترامب وهو يمشي" و"دعم ميلانيا ترامب" و"ظهور ترامب في سباق بيض عيد الفصح" على عمليات البحث عبر الإنترنت.

لاحظ المراقبون أن حركات ترامب بدت أبطأ من المعتاد، ولاحظ البعض ما بدا وكأنه يمسك ميلانيا بقوة أثناء صعوده الدرج. وبينما يمكن تفسير مثل هذه اللحظات بطرق عديدة، سارع رواد الإنترنت إلى تحليل كل تفصيل، مما أثار القلق والجدل على حد سواء.

تزيد الكدمة الموجودة على اليد اليمنى من التكهنات الصحية.
ومما زاد النقاش، لاحظ المشاهدون أيضاً ما بدا أنه كدمة على يد ترامب اليمنى. وقد زاد هذا الأمر من حدة التكهنات، حيث تساءل المستخدمون عما إذا كان ذلك يشير إلى مشكلة طبية كامنة أم أنه مجرد نتيجة لأسباب بسيطة اعتيادية.

في شخصيات بارزة مثل ترامب، حتى الإشارات البصرية الصغيرة غالباً ما تتضخم، مما يؤدي إلى افتراضات واسعة النطاق قد تكون أو لا تكون مبنية على حقائق.

ساهم توقيت هذا الانتشار الواسع للفيديو في تأجيج النقاش. فقد أشارت شائعات انتشرت مؤخرًا على الإنترنت إلى احتمال دخول ترامب المستشفى، وهي مزاعم نفاها البيت الأبيض بشدة ووصفها بأنها "نظريات مؤامرة". ومع ذلك، فإن اجتماع هذه التكهنات مع اللقطات المصورة التي ظهرت حديثًا قد خلق وضعًا مثاليًا لإعادة النظر في القضية من قبل الرأي العام. وقد ارتفعت عمليات البحث عن عبارات مثل "هل دونالد ترامب مريض؟" و"آخر مستجدات صحة ترامب" و"شرح فيديو مشية ترامب غير المتزنة"، مما يعكس فضول الجمهور المتزايد.

كثيراً ما يحذر خبراء الصحة من استخلاص النتائج بناءً على مقاطع فيديو قصيرة فقط. فعوامل مثل زوايا الكاميرا، والأسطح غير المستوية، والإضاءة، أو حتى الإرهاق المؤقت، قد تُعطي انطباعات مُضللة. بالنسبة لكبار السن، بمن فيهم من هم في أواخر السبعينيات، قد تكون المشية البطيئة أو الحذرة طبيعية تماماً، ولا تُشير بالضرورة إلى حالة طبية خطيرة. وبدون إفصاحات طبية رسمية، يبقى أي تشخيص أو افتراض مجرد تكهنات.

طبيب يدّعي أن ترامب مصاب بالخرف


وسط مخاوف بشأن صحته، أعرب الدكتور فين غوبتا، كبير المحللين الطبيين في منظمة MS NOW، عن قلقه البالغ بشأن القدرات العقلية لترامب يوم الأحد، موضحاً خمسة أعراض مقلقة لاحظها مؤخراً.

يزعم الدكتور غوبتا أن الرئيس يُظهر "جميع علامات الخرف". وذكر في تصريح له على موقع X: "يتصرف بشكل غير منتظم، ولا يستطيع إكمال جمله، وغالبًا ما يكون مرتبكًا، وأفكاره غير منطقية، ويعاني من صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة". كما حذر من أن القدرات الإدراكية للرئيس تبدو في تراجع مستمر. وكتب غوبتا: "تتطور حالته وتتدهور تدريجيًا مع مرور الوقت. يُظهر الرئيس جميع علامات الخرف".

اعترض مؤيدو ترامب على الرواية المتداولة على الإنترنت، بحجة أن اللقطات تخضع لتحليل مفرط وتُقتطع من سياقها. في المقابل، يقول النقاد إن الشخصيات العامة - وخاصةً المنخرطين في السياسة - تخضع لتدقيق بشأن صحتهم نظرًا لمتطلبات مناصبهم القيادية. يُبرز هذا الانقسام مدى سرعة تحوّل لحظة واحدة إلى نقاش سياسي وصحي أوسع نطاقًا في عصرنا الرقمي.

في نهاية المطاف، يُبرز المقطع المنتشر قوة وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام. وسواءً أكان هذا الموقف يعكس قلقًا صحيًا حقيقيًا أم مجرد حادثة عادية تم تضخيمها عبر الإنترنت، فقد أعاد تسليط الضوء على صحة دونالد ترامب. ومع استمرار النقاشات، تُذكّرنا هذه الحادثة بمدى سرعة تشكّل الروايات وانتشارها استنادًا إلى أدلة مرئية محدودة.

دونالد ترامب صحة دونالد ترامب ميلانيا عيد الفصح البيت الأبيض ميلانيا ترامب

آثار سيول سانت كاترين
سيارات كوبيه
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
