محافظ الغربية يواصل متابعته لأعمال أكبر حملة لإزالة المخلفات

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته الميدانية لأعمال أكبر حملة لإزالة تراكمات المخلفات بمركز ومدينة قطور.

وذلك لليوم الثالث على التوالي، في إطار خطة المحافظة المكثفة للتعامل مع التراكمات التاريخية للمخلفات ورفع مستوى النظافة العامة.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال الحملة خلال اليوم الثالث عن رفع نحو ١٢٠ طنًا من المخلفات والقمامة من عدد من الشوارع والمناطق التي شهدت تراكمات، وذلك من خلال الدفع بمعدات الحملات الميكانيكية وفرق النظافة، في تحرك مكثف لتحسين مستوى النظافة والمظهر العام.

وأكد محافظ الغربية أن إجمالي ما تم رفعه منذ انطلاق الحملة وحتى الآن بلغ نحو ٥٢٠ طنًا من المخلفات، بعد رفع ٣٠٠ طن في اليوم الأول و١٠٠ طن في اليوم الثاني، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على استمرار الحملات المكبرة والمتابعة اليومية لضمان القضاء على التراكمات وعدم عودتها مرة أخرى، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين الغربية.