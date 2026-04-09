خلال شهر.. حزب الله أطلق نحو 6 آلاف و 500 قذيفة وصاروخ ومسيرة باتجاه الأراضي المحتلة

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حزب الله أطلق باتجاه الأراضي المحتلة نحو 6 آلاف و 500 قذيفة وصاروخ ومسيرة خلال شهر.

فيما نقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي بأن حزب الله أطلق منذ الصباح 50 صاروخا على شمال إسرائيل.

ومن جانبه ، إستهدف حزب الله تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ في مستوطنة مسكاف عام بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وأشار الحزب أيضا إلى أن عناصره قصفت بالصواريخ بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يسود همعلاه.

وبين الحزب كذلك أنه تم قصف مستوطنة كريات شمونة للمرة السابعة بالصواريخ .

فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مسغاف عام شمالي إسرائيل إثر إطلاق صورايخ من لبنان.