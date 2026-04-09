تشكيل الاتحاد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كهرباء الإسماعيلية والمقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين لزعيم الثغر الساعي لإيقاف نزيف النقاط.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى:

محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع:

كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، عبد الرحمن بودي، عبد الرحمن جودة

خط الوسط:

سيفوري إيزاك، محمد توني، عبد الرحمن مجدي، أفشة.

خط الهجوم:

جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري كل من:

صبحي سليمان، محمود شبانة، فادي فريد ،يسري وحيد، كناريا، عبد الغني محمد، أبو بكر اليادي، محمود عماد، مابولولو.