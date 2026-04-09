الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوط أول سلبي بين الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية بالدوري

إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين دون خطورة على المرمى.

تشكيل الاتحاد

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى:

محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع:

كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، عبد الرحمن بودي، عبد الرحمن جودة

خط الوسط:

سيفوري إيزاك، محمد توني، عبد الرحمن مجدي، أفشة.

خط الهجوم:

جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري كل من:

صبحي سليمان، محمود شبانة، فادي فريد ،يسري وحيد، كناريا، عبد الغني محمد، أبو بكر اليادي، محمود عماد، مابولولو.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، تشكيل فريقه الرسمي، استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026.

ويواجه كهرباء الإسماعيلية نظيره الاتحاد السكندري، في المواجهة التي ستقام على ملعب «الإسماعيلية»، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط بالدوري الممتاز.

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: كريم يحيى - إبراهيم عوض - بنجامين روميو - محمد سعيد جهينة

خط الوسط: سيرجي أكا - جوزيف جوناثان - سيف العجوز - عبد الفتاح شتا

خط الهجوم: مصطفى كشري - عمر السعيد

على مقاعد البدلاء: عصام الفيومي - سيف الخشاب - أحمد حمزاوي - عبد الله مارادونا - علي سليمان - محمد فاروق - محمد هجرس - محمد شيكا - حسن الشاذلي.

يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية في المركز الثاني عشرة بجدول ترتيب الدوري الممتاز بواقع 18 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

انقطاع النفس أثناء النوم
الخضروات
وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
طريقة عمل كورنيه الشاورما
