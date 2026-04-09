حفل يوم الوفاء والأمل وتدشين دار ومركز كفر سعد

شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بالفاعلية التى نظمها حزب مستقبل وطن، " يوم الوفاء والأمل للأبناء " والاعلان عن تدشين دار ومركز لرعاية الأيتام و ذوى الهمم بكفر سعد وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ و نواب البرلمان ولفيف من القيادات.

وأعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن سعادته بمشاركته فى هذا الحدث الإنساني المهم ، لتدشين مركز ودار لرعاية الأيتام و ذوى الهمم ، بكفر سعد ، وذلك فى صورة تعكس اهتمام الجميع بأبنائنا و التأكيد على أن رعايتهم ليست مجرد واجب ، بل هى مسئولية مجتمعية وانسانية تتطلب تكاتف الجميع، لتوفير حياة كريمة لهم تضمن تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي والتأهيل لدمجهم داخل المجتمع و تمكينهم ليصبحو عناصر فاعلة ومؤثرة.

وأضاف ان المشروع الذى يهدف إلى انشاء صرح متكامل لرعاية ذوى الهمم والأيتام يأتى فى إطار توجيهات الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعاية الأيتام ودعم وتمكين ذوى الهمم ، إيمانًا بقدراتهم وامكانياتهم التى تستحق كل تقدير ورعاية

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " أن محافظة دمياط تولى اهتمامًا بالغًا بملف الرعاية الاجتماعية ونعمل باستمرار على دعم كافة المبادرات والمشروعات التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتهم الأيتام وذوى الهمم .

وتوجه " المحافظ " بخالص الشكر والتقدير إلى السادة نواب البرلمان النائب على كيوان والنائب السيد الغيطانى والنائبة مروة صالح والنائب فوزى الجوجرى وحزب مستقبل وطن من ساهم فى البدء في تدشين المشروع ودعا الله أن تكون استكمالاً للمزيد من الجهود المخلصة.