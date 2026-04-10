TCL NXTPAPER 70 Pro .. هاتف للجيل الجديد بعمر بطارية تدوم لأسبوع

أطلقت شركة TCL هاتفها الجديد NXTPAPER 70 Pro عالميا، وهو متاح للشراء في الولايات المتحدة بسعر اقتصادي يصل إلى 200 دولار فقط.

وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، يأتي هاتف TCL NXTPAPER 70 Pro مزودا ببطارية بسعة 5200 مللي أمبير في الساعة، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة 8 ميجابكسل، وأمامية 32 ميجابكسل.

تقنية شاشة NXTPAPER لحماية العين

تعتمد الشاشة على تقنية NXTPAPER، المصممة لتقليل إجهاد العين من خلال محاكاة ملمس ومظهر الورق المطفي.

تستخدم الشاشة مرشحا لتقليل الوهج والوميض، وتقنية النانو ماتريكس لمحاكاة ملمس الورق، مع معدل تحديث 120 هرتز على شاشة LCD بحجم 6.9 بوصة FHD+، تحافظ على ألوان واضحة واستجابة ممتازة.

هاتف TCL NXTPAPER 70 Pro

فتحة microSD وبطارية عملاقة

يتميز هاتف TCL NXTPAPER 70 Pro أيضا بوجود فتحة microSD تدعم حتى 2 تيرابايت من التخزين الإضافي، مما يجعله يتفوق على أفضل هواتف السوق من حيث التخزين المرن.

كما يحمل الهاتف شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يمنح المستخدم راحة البال أثناء الاستخدام اليومي.

كفاءة قبل السرعة

يعمل هاتف TCL NXTPAPER 70 Pro، بمعالج MediaTek Dimensity 7300 ثماني النوى، والذي على الرغم من كونه لا يصنف كالأسرع، إلا أنه مصمم ليقدم أداء فعالا مع استهلاك طاقة منخفض، مما يساهم في تحقيق عمر البطارية الطويل جدا — حتى 7 أيام بشحنة واحدة.

مثالي للقراءة والسفر

بفضل شاشة NXTPAPER، يصبح الهاتف مثاليا للقراءة ومشاهدة المحتوى دون إجهاد العين، كما يمكن استخدامه كهاتف احتياطي أثناء السفر بعيدا عن منافذ الشحن.

يمثل الهاتف خيارا جذابا لمن يبحث عن عمر بطارية طويل، سعر اقتصادي، وتجربة شاشة مريحة للعينين، حتى لو كانت مواصفاته أقل من هواتف الفئة العليا.