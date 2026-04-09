زيرو تحت المليون .. 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الداخلي أو الخارجي، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من مليون جنيه.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على ناقل سرعات 4 غيار اوتوماتيك، بتقنية الجر الأمامي للعجلات، محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، وتبدأ سعر الفئات الأوتوماتيكية من 745,000 إلى 810,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 745,000 إلى 770,000 جنيه.

بايك يو 5 بلس

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 769,900 و 904,900 جنيه.

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.8 ثانية، وبسعر 759,900 جنيه.

إم جي 5

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يتراوح بين 899,990 و 999,990 جنيه.