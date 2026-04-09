باحث : أركان الإسلام في القرآن الكريم ثلاثة ومذكورة في سورة البقرة

أكد عادل عصمت، الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية، أن هناك من يستند إلى المرويات في تحديد أركان الإسلام باعتبارها خمسة، بينما يمكن استنباطها من القرآن الكريم، وتحديدًا من الآية 62 من سورة البقرة.

وأوضح عصمت، خلال حواره في برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن أركان الإسلام في القرآن الكريم تتمثل في ثلاثة عناصر، هي: الإيمان بالله، واليوم الآخر، والعمل الصالح.

وأشار إلى وجود فرق بين مفهومي الإسلام والإيمان، موضحًا أن الإسلام يشمل البشرية جمعاء باعتباره دين الله، بينما لكل أمة شريعتها ومنهجها الخاص، لافتًا إلى أن وصف "المؤمنين" ورد في القرآن في سياق المخاطبين بالرسالة.

وأضاف أن الإسلام يتمثل في الشهادة بأن لا إله إلا الله، بينما الإيمان يتضمن الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الإيمان يأتي بعد الدخول في الإسلام.