قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إكس تعيد ميزة الرسائل الصوتية داخل المحادثات عبر X Chat

شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة إكس X، عن إعادة دعم الرسائل الصوتية داخل نظام المراسلة الخاص بها X Chat، وذلك بعد أن كانت ميزة تسجيل الصوت غير متاحة مؤخرا ضمن التحديثات السابقة.

ووفقا للإعلان الصادر، أصبح بإمكان مستخدمين منصة إكس الآن إرسال الرسائل الصوتية مجددا داخل المحادثات الخاصة، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية، من خلال الضغط على أيقونة الميكروفون الموجودة بجانب مربع الكتابة.

طريقة الاستخدام

تتيح الميزة تسجيل الرسائل الصوتية عبر الضغط المطول على زر التسجيل، مع إمكانية سحب الإصبع للأعلى لمواصلة التسجيل دون الحاجة للإبقاء على الضغط، في تجربة استخدام أقرب لما تقدمه تطبيقات المراسلة المنافسة.

خطوة لتعزيز المنافسة

تأتي هذه الإضافة في إطار سعي X Chat لتعزيز قدراته التنافسية أمام تطبيقات المراسلة الأخرى التي توفر ميزة الرسائل الصوتية منذ سنوات، خاصة بعد فصل الخدمة كمنتج مستقل عن المنصة الرئيسية.

وتشير هذه الخطوة إلى توجه المنصة نحو تحويل خدماتها إلى تطبيقات مستقلة، في إطار رؤية مالكها إيلون ماسك لبناء ما وصفه سابقا بـ”التطبيق الشامل”.

تحسينات وتوسع في المراسلة

يأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من المزايا التي توفرها خدمة X Chat، والتي تشمل تحرير الرسائل وحذفها، وحظر المستخدمين، والتنبيهات عند التقاط لقطات شاشة، إلى جانب مشاركة الملفات وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، بالإضافة إلى ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.

خلفية وتطورات أمنية

وكانت إكس قد بدأت مؤخرا اختبار تطبيق مستقل للدردشة على نظام iOS، مع تأكيدها أن المحادثات مشفرة من طرف إلى طرف، ومع ذلك، أشار خبراء أمنيون إلى أن مستوى الأمان قد لا يرقى إلى تطبيقات مراسلة مشفرة بالكامل مثل سيجنال.

وتأتي هذه التطورات ضمن تحول استراتيجي أوسع للمنصة نحو تقسيم خدماتها إلى تطبيقات مستقلة، بما في ذلك خدمات الدفع مثل X Money، في إطار توجه تدريجي نحو نموذج “التطبيق الشامل”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

