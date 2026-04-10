مياه الغربية تعلن الطوارئ القصوى وتكثف استعداداتها لعيد القيامة وشم النسيم

أعلن اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة الأعياد.

توجيهات مياه الشرب



وأكد رئيس الشركة أنه تم تفعيل منظومة الخط الساخن (125) لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة، مع جاهزية فرق الطوارئ للتعامل الفورى مع أى بلاغات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق رضاء المواطنين.



وأشار إلى أنه يتم متابعة انتظام ضغوط مياه الشرب بشكل مستمر داخل جميع المحطات والشبكات، مع تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها، لمنع حدوث أى انسدادات أو مشكلات خلال فترة الاحتفالات.

استعدادات شم النسيم



وأضاف أنه تم تجهيز سيارات مياه الشرب النقية والدفع بها فورًا في حالات الطوارئ، لضمان استمرار توفير المياه للمواطنين دون انقطاع، مؤكدًا أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الخدمة على مدار 24 ساعة.

رفع كفاءة الخدمات



وشدد رئيس مياه الغربية على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات والفروع، مع رفع درجة الجاهزية القصوى، لمواجهة أي ظروف طارئة، مؤكدًا أن راحة المواطن وتقديم خدمة متميزة تأتي على رأس أولويات الشركة خلال هذه المناسبة.