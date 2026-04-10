حادث مروع.. وفاة طبيب وإصابة آخر على طريق السلوم الدولي في مطروح

لقي طبيب العناية المركزة بمستشفى براني، الدكتور مصطفى حجاج، مصرعه، فيما أُصيب آخر، إثر تعرض سيارتهما لحادث سير مروع على الطريق الدولي «السلوم – مطروح»،

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي، بمنطقة الظافر شرق مدينة براني. حيث انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى براني المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصاب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن وفاة الطبيب مصطفى حجاج. متأثرًا بإصاباته البالغة في الحال، فيما يخضع المصاب للعلاج، وسط متابعة لحالته الصحية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث.