الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هبة عبد الغني لصدي البلد شخصية سناء في رأس الأفعى كانت تحديًا كبيرًا وردود الفعل أبهرتني.. فيديو

الفنانة هبة عبد الغني
الفنانة هبة عبد الغني
المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل “رأس الأفعى”، مؤكدة أن العمل يُعد من الأعمال الوطنية المهمة التي تحمل رسالة قوية، مشيرة إلى اعتزازها بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.


وتحدثت هبة عبد الغني خلال لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” ، عن كواليس مشاركتها في المسلسل، لافتة إلى أن دورها في العمل كان مختلفًا تمامًا عما قدمته من قبل، وهو ما جذبها للمشاركة دون تردد. 

وأوضحت أن شخصية “سناء”، التي تجسد من خلالها دورًا إرهابيًا، كانت بمثابة تحدٍ حقيقي لها على المستويين الفني والشخصي.
وأضافت أن التحدي لم يقتصر فقط على طبيعة الشخصية، بل شمل أيضًا الشكل الخارجي والتفاصيل النفسية المعقدة التي تطلبها الدور، مؤكدة أنها حرصت على تقديم الشخصية بصورة واقعية ومقنعة للجمهور.


وأشارت إلى أن ردود الفعل التي تلقتها بعد عرض العمل فاقت توقعاتها، خاصة حالة الكره التي عبر عنها الجمهور تجاه الشخصية، وهو ما اعتبرته دليلًا على نجاحها في تجسيد الدور بشكل صادق ومؤثر.


وأكدت هبة عبد الغني أنها لا تخشى تقديم أدوار الشر، بل ترى فيها مساحة كبيرة لإظهار قدراتها التمثيلية، موضحة أنها تفضل دائمًا التنوع في اختياراتها الفنية، وتسعى لخوض تجارب جديدة تحمل قدرًا من التحدي وتبتعد عن التكرار.


واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مشاركتها في “رأس الأفعى” تُعد محطة مهمة في مشوارها الفني، معربة عن أملها في تقديم المزيد من الأدوار المميزة التي تترك بصمة لدى الجمهور.

