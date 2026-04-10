انطلاق المؤتمر الأفريقي الـ 11 لصحة المرأة لبحث تطورات أورام الثدي

نظم المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، فعاليات المؤتمر السنوي الأفريقي الحادي عشر، تحت عنوان «التطورات الحديثة في سرطانات الثدي والأورام النسائية»، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، بمشاركة أطباء من 11 دولة أفريقية، في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية في القطاع الصحي وتشجيع السياحة العلاجية.

واستمرت فعاليات المؤتمر على مدار خمسة أيام، وشهدت تنظيم عدد من الجلسات العلمية وورش العمل والمحاور النقاشية، بمشاركة 25 محاضرًا من أساتذة الجامعات والاستشاريين المتخصصين في مجالات النساء والتوليد، والأورام، والجراحة، والأشعة، والتغذية، والأمراض الباطنة، وذلك تحت إشراف إدارة التدريب بالمركز برئاسة الدكتورة جيهان فاروق، والدكتورة مي توفيق.

وأكدت الدكتورة ميرفت السيد أن البرنامج العلمي تضمن جولة ميدانية بمستشفى القباري التخصصي، برئاسة الدكتور عبد الحليم جمعة، للتعرف على منظومة العمل داخل المبادرات الرئاسية لعلاج الأورام، بداية من الكشف المبكر مرورًا بالفحوصات والأشعة التخصصية، وصولًا إلى تحديد خطة العلاج وتنفيذها.

كما شهد المؤتمر تنظيم برنامج “Africa Medcast” الذي تضمن لقاءات مصورة مع الأطباء الأفارقة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات الطبية، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم للمستوى العلمي والتنظيمي، وانطباعهم الإيجابي عن الإسكندرية والمركز.

واختُتمت الفعاليات بحفل ختامي تم خلاله استعراض أبرز التوصيات العلمية، والتي أكدت على أهمية الكشف المبكر، والعمل بنظام الفريق متعدد التخصصات، ومواكبة أحدث بروتوكولات العلاج، وتحسين التواصل مع المريضات، إلى جانب ضرورة المتابعة المستمرة بعد العلاج.

كما شملت التوصيات المجتمعية تعزيز الوعي بالكشف المبكر، وعدم تجاهل الأعراض التحذيرية، والتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس HPV، ودعم الصحة النفسية لمريضات الأورام، وتشجيع تبني نمط حياة صحي.

وشهدت الفعاليات أجواء احتفالية مميزة، تضمنت عروضًا من الفلكلور الشعبي للدول الأفريقية، بما يعكس عمق الروابط الثقافية بين الشعوب، ويترك انطباعًا إيجابيًا لدى المشاركين.

وفي ختام المؤتمر، أعربت الدكتورة ميرفت السيد عن شكرها لجميع المشاركين والمحاضرين وفريق العمل، مؤكدة أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات الطبية، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، مشددة على التزام المركز بدوره في دعم المنظومة الصحية بالقارة، وبناء كوادر طبية قادرة على مواجهة التحديات الصحية.