لأول مرة .. نجاح إجراء منظار تشخيصي وعلاجي بمفصل الفك بمستشفى الجمالية المركزي

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الجمالية المركزي في إجراء منظار تشخيصي وعلاجي بمفصل الفك، وذلك لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة، في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد “الجزار” أن هذا التدخل الطبي المتقدم يأتي في إطار خطة المديرية للتوسع في إدخال التخصصات الدقيقة والتقنيات الحديثة داخل المستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة للمواطنين.، أوضح الدكتور كريم هنداوي، أخصائي جراحة الوجه والفكين، أن الحالة لمريضة تبلغ من العمر 37 عامًا، كانت تعاني من انزلاق غضروفي بمفصل الفك، مما تسبب في آلام وصعوبة في الحركة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء منظار تشخيصي لاستكشاف المفصل بدقة، أعقبه تدخل علاجي شمل تنظيف وغسيل المفصل وحقنه، وهو ما ساهم في تحسين الحالة بشكل ملحوظ.

وأضاف “هنداوي” أن استخدام المنظار في مثل هذه الحالات يُعد من أحدث الأساليب الطبية التي تتيح التدخل بدقة عالية وبأقل مضاعفات ممكنة، مع تقليل فترة التعافي للمريض.

وتم إجراء العملية تحت إشراف فريق طبي متميز، ضم الدكتور كريم هنداوي، أخصائي جراحة الوجه والفكين الدكتور محمود محمد محمود أخصائي التخدير، وبمشاركة فريق التمريض بقيادة ناهد وديع محلب، ممرضة العمليات.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى، مؤكدًا استمرار دعم الكوادر الطبية وتوفير أحدث الإمكانيات والتجهيزات، بما يعزز من قدرة مستشفيات المحافظة على تقديم خدمات طبية متقدمة تواكب أحدث المعايير العالمية.