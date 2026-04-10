بعد تصريحات وزيرة التضامن .. عقوبة الاعتداء على الأطفال وهتك عرضهم

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الاستماع إلى الأطفال وتصديق رواياتهم، خاصة في ظل ما تكشفه الإحصائيات العالمية من أن غالبية هذه الجرائم تُرتكب من قبل أشخاص داخل دائرة الثقة المحيطة بالطفل، وليس من غرباء.

وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وقوع الجريمة، بل في صعوبة تصديق الطفل عندما يشير إلى شخص قريب منه، مشددة على أن الثقة العمياء في المحيطين بالطفل تمثل أحد أخطر العوامل التي قد تُسهم في تفاقم هذه الانتهاكات.

كما أشارت إلى أن الأطفال قد لا يدركون طبيعة ما يتعرضون له في لحظته، أو يعجزون عن التعبير عنه بسبب الخوف أو الصدمة، ما يستدعي رفع مستوى الوعي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، باعتباره خط الدفاع الأول لحمايتهم من هذا النوع من الجرائم.

العقوبات بالقانون

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".