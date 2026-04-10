توانا الجوهري تنضم إلى مسلسل "قلب شمس"

انضمت الفنانة توانا الجوهري إلى فريق عمل مسلسل "قلب شمس"، والذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

ويُعد مسلسل "قلب شمس" من أبرز المشاريع الدرامية التي يجري التحضير لها حاليًا، حيث يحظى باهتمام واسع منذ الإعلان عنه.

ويتصدر بطولة المسلسل النجمة يسرا، التي تعود بعمل جديد يحمل طابعًا مختلفًا، فيما يخوض المخرج محمد سامي تجربة مميزة.

ويشارك في بطولة "قلب شمس" عدد كبير من النجوم، من بينهم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، توانا الجوهري، سليم الترك، وأيسل رمزي.