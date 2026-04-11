أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم 430 لسنة 2026، بشأن إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

نص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/3/2026 بشأن طلب إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء بالمادة الأولى أنه يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو محمد عمر محمد عثمان أردني الجنسية مواليد 29/9/21990.

كما نصت المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء في المادة الثالثة أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.