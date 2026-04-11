شروط إيرانية تسبق انطلاق المفاوضات مع واشنطن وسط استمرار المشاورات

تستمر المشاورات المكثفة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء إقليميين، إذ أعلنت إيران شروطًا مسبقة لبدء المفاوضات المرتقبة مع واشنطن في إسلام آباد.

شروط إيران للمفاوضات

أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن طهران وضعت عدة شروط أساسية قبل المضي قدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهي شروط قد تعرقل فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين الجانبين. من أبرز هذه الشروط:

إفراج عن الأصول الإيرانية:

تشترط إيران أن يتم الإفراج عن أصولها المجمدة كشرط أساسي للجلوس على طاولة المفاوضات.

وقف إطلاق النار في لبنان:

يُعد وقف إطلاق النار في لبنان أحد النقاط الحساسة التي تطرحها طهران في إطار تحسين الأوضاع الأمنية الإقليمية.

وعد واشنطن:

رغم تصريحات سابقة من الولايات المتحدة عن موافقتها على هذه الشروط، إلا أن إيران أكدت أن بعض تلك الوعود لم تُنفَّذ بعد، مما يهدد استمرار المشاورات.

التوترات وعدم الثقة بين الطرفين

في حين أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد تشهد تحولات هامة في المستقبل القريب، فإن حالة من عدم الثقة والتوتر تسيطر على الأجواء بين الطرفين. من المقرر أن يناقش الوفد الإيراني هذه القضايا مع رئيس الوزراء الباكستاني في إطار المحادثات الدبلوماسية في إسلام آباد، حيث سيُضغط على واشنطن للوفاء بالوعود التي أُعطيت في وقت سابق.

التحديات أمام التفاوضات:

تستمر التحديات المحيطة بمفاوضات إسلام آباد في التأثير على عملية صنع القرار في كلا البلدين، حيث يعكس الوضع الحالي تطورًا معقدًا من التوترات السياسية والإقليمية.