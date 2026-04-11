الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

كتب محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وما تم تنظيمه من قوافل طبية شاملة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

وفى مستهل استعراضه للتقرير، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع الصحة من اهتمام من جانب مختلف اجهزة الدولة المعنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية اتاحة وتوفير مختلف الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، والسعي المستمر لتحسين ورفع كفاءة مستوى تلك الخدمات.

وفى ذات السياق، ثمن رئيس الوزراء جهود مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، مشيدا بهذا النموذج الناجح للشراكة المجتمعية الداعمة للقطاع الصحي.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال التقرير الذي اعدته إلى أن اللجنة نظمت قافلة طبية شاملة بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، موضحة أن القافلة استهدفت تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي في مركزي نقادة وقفط، خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف المواطنين بأنحاء الجمهورية، والقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدة دور ومساهمة مؤسسة بنك الشفاء المصري في إطار تنفيذ القافلة الطبية، لا سيما فيما يتعلق بإجراء عمليات الرمد مجانًا، معربة عن تطلع اللجنة لاستمرار هذا التعاون والتنسيق المثمر بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، إلى أن فعاليات القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين (3826) مواطنًا، منهم (1401) حالة تم إجراء الفحوصات الطبية لهم في تخصص الرمد، وتوفير (602) نظارة طبية لهم، فيما سيتم إجراء عدد (179) عملية رمد مجانًا من خلال مؤسسة بنك الشفاء المصري، إلى جانب اجراء الكشف الطبي على (2425) حالة في العديد من التخصصات الطبية الأخرى المختلفة، والتي شملت (عظام – باطنة – قلب – أطفال – صدر – جلدية – أنف وأذن وحنجرة)، مع صرف جميع الأدوية بالمجان، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

واضافت الدكتورة نجلاء عبد المنعم انه جار التنسيق لإجراء عمليات لعدد (71) حالة في عدد من التخصصات المختلفة، بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك لضمان استكمال العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المستحقة.

وأكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم أن هذه القوافل الطبية تأتي في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين في أماكن إقامتهم.

وجددت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، التأكيد على استمرار اللجنة الطبية العليا، في متابعة مختلف الحالات التي تم رصدها خلال القوافل الطبية وتحتاج إلى إجراء عمليات أو استكمال الفحوصات الطبية، وذلك بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، لضمان استكمال الخدمات العلاجية، منوهة إلى انه سيتم تنظيم العديد من القوافل الطبية المماثلة بعدد من مناطق محافظة قنا خلال الفترة المقبلة، وذلك استمرارًا لجهود الدولة في دعم المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية.

