رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف للتوعية من مخاطر ركوب عربات غير مخصصة للركاب.. وهذه عقوبة الجريمة

السلوكيات السلبية
السلوكيات السلبية
نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك فيديو جراف جديد  للتوعية من مخاطر ظاهرة قيام بعض الأفراد بركوب عربات النقل غير المخصصة لنقل الركاب.

وقالت الوزارة، إن الظاهرة تتسبب في ازهاق الارواح وتعريض حياة المواطنين للخطر، مناشدة بضرورة الابتعاد عن هذا السلوك السلبي  وعدم استقلال هذه النوعية من العربات بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتجنب وقوع الحوادث.

يأتي ذلك في إطار حملة سلامتك تهمنا التي أطلقتها وزارة النقل للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع وسائل النقل والمواصلات بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتجنب وقوع الحوادث، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

https://www.facebook.com/share/v/1Dwi4wsi4g/

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

موعد الأذان.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم 11 أبريل 2026

