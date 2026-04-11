خلود بسيوني مديرًا لمكتب وزير الصناعة.. خبرات تدعم التطوير المؤسسي

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين السيدة خلود بسيوني مديرًا لمكتب وزير الصناعة.

وتتمتع خلود بسيوني بخبرة مهنية تمتد لما يقرب من 20 عامًا في مجالات العمل الإداري والتنفيذي داخل عدد من الجهات الحيوية، حيث بدأت مسيرتها المهنية بالهيئة المصرية العامة للبترول باحثة تسويق منتجات بترولية بنيابة التجارة الخارجية، قبل أن تتدرج في عدد من المناصب القيادية.

وتولت خلود بسيوني لاحقًا منصب مدير مكتب نائب رئيس الهيئة التنفيذي للتجارة الخارجية والمشرف على العمليات والتجارة الداخلية، ثم مدير مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، كما شغلت منصب مدير مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عملها مديرًا عامًا للحوكمة وعلاقات المساهمين بشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط الأنابيب.

وتحمل خلود بسيوني درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب ليسانس الألسن قسم اللغة الإنجليزية.