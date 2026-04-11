مصرع 3 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ164 الف حنيه فى حملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

وأسفرت المواجهات مع هذه العناصر عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات "الإسماعيلية ، الدقهلية ، القليوبية".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات “إتجار بالمخدرات، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، تحريض على قتل ،شروع فى قتل ، إطلاق أعيرة نارية” بنطاق محافظات "الإسماعيلية ، الدقهلية ، القليوبية".

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم، قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، هيدرو، شابو"، وأكثر من 163 ألف قرص مخدر ومنشط، و90 قطعة سلاح نارى و15 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش ، و54 فرد خرطوش، وطبنجة".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (164) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



