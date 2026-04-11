وقف إطلاق النار.. خطوة نحو السلام أم تهدئة مؤقتة؟ خبير يوضح

قال الدكتور حاتم العبد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن إعلان وقف إطلاق النار يعد خطوة قانونية تتماشى مع مبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الهدنة في هذه الحالات عادة ما تكون مؤقتة وتغلب فيها الخيارات السلمية والتفاوضية كمسار أساسي للوصول إلى سلام دائم.

وقف إطلاق النار.. خطوة نحو السلام أم تهدئة مؤقتة؟

وأكد “العبد”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن وقف إطلاق النار يمكن أن يكون مقدمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولكنه دائمًا ما يكون مشروطًا بشروط معينة يجب أن يتم الاتفاق عليها من خلال المفاوضات.

وأضاف أن المسار التفاوضي هو الطريق الأكثر احتمالًا لحل النزاع بشكل دائم، خاصة في سياق الأزمات العالمية.

الولايات المتحدة: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وفي تعليقه على الدور الأمريكي في النزاع، قال العبد إن الولايات المتحدة الأمريكية غالبًا ما تدخل الحروب ووراءها أهداف معينة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به واشنطن في هذه الحروب يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأوضح أن ما يحدث حاليًا من تصرفات الولايات المتحدة يتناقض بشكل كبير مع القوانين الدولية، ويجب أن يتم معالجته من خلال المجتمع الدولي.