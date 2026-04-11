قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يحقق وفرا قياسيا.. 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع
بعد قرار الحكومة بمد المهلة .. إجراءات الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية
واشنطن ترفض التوسع.. تصريحات سموتريتش حول حدود إسرائيل تثير ردا أمريكيا حاسما
لحظات مبهجة من قداس القيامة.. أجواء إيمانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الآثار: خطة شاملة لتطوير معابد الأقصر.. توسعات وخدمات جديدة لاستيعاب الزائرين
عمرو أديب يهاجم دعوات عدم إزعاج إسرائيل: لا أحد أقوى من إرادة الشعوب
ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026
باحث: الرجم للزاني ليس من الشريعة الإسلامية
إلهام شاهين: أنحاز لقوة الدور لا لحجمه.. ولا يشغلني العمر أو المظهر في اختياراتي الفنية
مش بس اللاعبين | تصريحات مثيرة لـ مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة بالدوري
أول تعليق من سلوت بعد تسجيل صلاح لهدف أمام فولهام بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة: بمشاركة أبطال التحدي.. ختام ناجح لأول برنامج تدريبي لتمكين ذوي الهمم

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمبادرة «تمكين أبنائنا من طيف التوحد في إنتاج الأعداء الحيوية كمشروع صغير»، والذي نظمه معهد بحوث وقاية النباتات، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد برئاسة مها هلالي، وذلك بمقر المعهد بالجيزة، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الدمج المجتمعي.
يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة إشراك ذوي الهمم في مسارات التنمية، وبمتابعة من الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، للتوسع في تبني برامج تمكينية تفتح آفاقًا جديدة أمامهم في سوق العمل الزراعي، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للمراكز البحثية.

وشهد البرنامج مشاركة 12 متدربًا من شباب طيف التوحد، بمرافقة متخصصين من الجمعية، حيث تم إعداد محتوى تدريبي متكامل يتناسب مع قدراتهم، خاصة من فئة الأداء الوظيفي المرتفع، مع الاعتماد على أساليب التعليم البصري والتطبيقات العملية الدقيقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق عفيفي، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن هذه المبادرة تستهدف استثمار القدرات المتميزة لشباب طيف التوحد، خاصة ما يتمتعون به من دقة وتركيز، في دعم مجالات الزراعة المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص المعهد على تكرار هذه التجربة وتوسيع نطاقها بما يسهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لهم وتحسين مهاراتهم الحياتية.
وأوضح أن البرنامج تضمن تدريبات عملية متخصصة شملت التعرف على دور المعهد في إنتاج غذاء آمن، وتجهيز العائل اللازم لتربية الأعداء الحيوية، والحصول على بيض فراشة الحبوب وتجهيزه لعمليات التطفل، فضلًا عن التعرف على مظاهر التطفل وطرق متابعته، وآليات حفظ وتخزين الطفيل، وصولًا إلى التدريب الميداني على تجهيز أظرف إطلاق الطفيل في الحقول وتعليقها، بما يؤهل المتدربين لإدارة مشروعات صغيرة بكفاءة واحترافية.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة فرحة حسني، مدير إدارة الجودة والمشرف على تنظيم المبادرة، أن البرنامج يمثل نموذجًا ناجحا للتكامل بين البحث العلمي والمسؤولية الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسهم في إعداد كوادر منتجة قادرة على دعم الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز مهاراتهم الاجتماعية بما يحقق دمجهم الكامل في المجتمع.

وأضافت أن المعهد مستمر في تنفيذ وتطوير هذه البرامج التدريبية، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل أعدادًا أكبر من الشباب، بما يعزز دور ذوي الهمم كشركاء فاعلين في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وخلال فعاليات البرنامج تم تكريم المتدربين ومنحهم شهادات اجتياز الدورة، وسط إشادة واسعة بالمستوى المتميز للبرنامج والنتائج الإيجابية التي تحققت، والتي تعكس نجاح دمج البعد العلمي بالإنساني في تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع.

الزراعة وقاية النباتات الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

تقديم الساعة 60 دقيقة

وحدات سكنية

مجلس النواب

السعودية وباكستان

طقس شم النسيم

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

نتنياهو

وزارة الخارجية

بالصور

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

سبب وفاة والد سيمون

تريند الفخار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

د. أمل منصور

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

ياسر إبراهيم عبيدو

سيد الضبع

المزيد