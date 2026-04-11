قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يعكس عراقة التاريخ.. التفاصيل الكاملة لـ مشروع إعادة تأهيل مداخل معبد فيله بأسوان
حقيقة عبور سفن تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز
الـ"114 عالميًا" في ترتيب الجيوش.. أوغندا تعلن جاهزيتها لحماية إسرائيل
رسمياً وفقاً لآخر تحديث..أسعار البنزين والسولار اليوم
إنقاذ بصر طفل.. استخراج "فرامل دراجه" من عين صغير سوهاج
قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت وسط استمرار التوترات العالمية
وقت المفاوضات.. إيران تجبر مدمرة أمريكية على العودة وعدم عبور هرمز
استهدف شخصية دينية في سوريا .. إحباط مخطط تخريبي في دمشق وضبط 5 متهمين
قبل شم النسيم.. ضبط 310 كجم ملوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسوان وكوم أمبو
سيطرة إيران على مضيق هرمز.. مسئول أممي يكشف الموقف القانوني من رفع مستوى المخاطر
47 جنيه سعر الدولار في الموازنة الجديدة.. شهادة بالتحسن النسبي في الأداء الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بدء محادثات واشنطن وطهران بـ إسلام آباد.. وترامب يشكك في حسن النوايا

القسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن انطلاق المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في خطوة تعد الأولى منذ أسابيع من التصعيد العسكري، وسط غموض بشأن طبيعة هذه اللقاءات وما إذا كانت مباشرة أم غير مباشرة.

ونقلت شبكة سي بي إس عن مسؤولين أمريكيين أن المحادثات بين الجانبين قد بدأت بالفعل في إسلام آباد، إلا أنها أشارت إلى أن طبيعة هذه المفاوضات لا تزال غير واضحة، سواء كانت مباشرة بين الوفدين أو عبر وسطاء. 

ويعكس هذا الغموض استمرار حالة عدم الثقة بين الطرفين، خاصة مع تاريخ طويل من المفاوضات غير المباشرة التي غالبًا ما تتم عبر وسطاء إقليميين ودوليين.

ترامب: سنعرف قريبًا “حسن النوايا”

في موازاة ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران قد بدأت، مشددًا على أن واشنطن ستتمكن “قريبًا جدًا” من تقييم ما إذا كانت طهران تتفاوض بحسن نية.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية: “سنكتشف قريبًا إذا كانت هذه المحادثات تجرى بحسن نية.. لن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا”، في إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تتبنى نهجًا سريعًا في اختبار جدية الجانب الإيراني.

كما وصف إيران بأنها “دولة فاشلة”، في تصريحات تعكس استمرار الخطاب التصعيدي حتى مع انطلاق المسار الدبلوماسي.

مفاوضات تحت ضغط التصعيد

تأتي هذه المحادثات في ظل هدنة هشة بين الجانبين، وبعد أسابيع من المواجهات العسكرية التي شملت ضربات متبادلة وتصعيدًا إقليميًا واسعًا. 

ورغم بدء الحوار، لا تزال الخلافات الرئيسية قائمة، خصوصًا حول:

  1. البرنامج النووي الإيراني
  2. فتح مضيق هرمز أمام الملاحة
  3. العقوبات الاقتصادية
  4. الدور الإقليمي لطهران

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن واشنطن تعتمد استراتيجية مزدوجة تجمع بين الدبلوماسية والضغط العسكري، حيث تواصل التهديد باتخاذ إجراءات قوية في حال فشل المفاوضات، بالتوازي مع فتح باب الحوار.

وفي هذا السياق، حذر ترامب سابقًا من أن فشل المحادثات قد يقود إلى تصعيد عسكري جديد، ما يعكس هشاشة المسار الحالي. 

شكوك متبادلة تعرقل التقدم

في المقابل، لا تزال إيران متحفظة بشأن نوايا الولايات المتحدة، خاصة في ظل تجارب سابقة انهارت فيها المفاوضات بالتوازي مع تحركات عسكرية، ما يزيد من تعقيد المشهد التفاوضي.

ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه الجولة سيعتمد بشكل أساسي على قدرة الطرفين على تجاوز فجوة الثقة، وتقديم خطوات ملموسة لبناء أرضية مشتركة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

حزب النور

حزب النور يدعو لانعقاد الجمعية العمومية العادية السبت 25 إبريل

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق خطوة حاسمة لحماية المواطن

بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

بعد تطبيقه بالحكومة.. برلمانية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بالصور

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد