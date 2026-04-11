ثورة في التحكيم الإفريقي.. قرارات مرتقبة من فيفا بعد نهاية الموسم

كشف الإعلامي محمد سعيد، عن تطورات مرتقبة في ملف التحكيم داخل القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وكتب سعيد عبر حسابه على موقع "فيسبوك":"الفترة القادمة سوف تشهد استبعاد وإقصاء عدد من الحكام الأفارقة البارزين على الساحة مؤخرا.

واضاف"لجنة حكام FIFA تستأنف مشروعها مع لجنة التحكيم الأفريقية وتفرض وصاية على لجنة تحكيم CAF، مع إجراء تغييرات عقب نهاية الموسم"

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن اختياره طاقم حكام مصرى بالكامل للمشاركة فى إدارة مباريات ببطولة كأس العالم وذلك للمرة الأولى فى التاريخ.

وضم الطاقم المصرى كلا من: أمين عمر حكما للساحة ويعاونه الثنائى محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين (حامل راية) والثنائى ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو (الفار).