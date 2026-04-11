بعد الفوز على بلوزداد.. بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من الجزائر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة الدولي، عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وكانت بعثة الزمالك غادرت مطار هواري بومدين، بالعاصمة الجزائرية الجزائر، ظهر اليوم السبت، في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات.

ترأس المهندس هشام نصر نائب رئيس الزمالك، بعثة فريق الكرة بالجزائر.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.