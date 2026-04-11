خبير طاقة: إجراءات مصرية عاجلة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن الدولة المصرية تتبنى حاليًا مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة التداعيات المتصاعدة لأزمة الطاقة العالمية، موضحًا أن تطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض الجهات الحكومية يُعد خطوة فعالة لتخفيف الضغط على استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الوقود في الوقت نفسه.

تراجع الإمدادات العالمية من النفط

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة دي إم سي، أن العالم يمر بأزمة طاقة حادة، مع تراجع الإمدادات العالمية من النفط والغاز بنحو 20%، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر التي تعتمد على استيراد نحو ثلث احتياجاتها من البترول والغاز، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على الموارد المتاحة.

فرض ضرورة تدخل الدولة

أشار إلى أن هذا الوضع فرض ضرورة تدخل الدولة من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية، تستهدف قطاعي الكهرباء ووقود النقل، موضحًا أن من بين هذه الإجراءات تطبيق مواعيد الغلق المبكر للمحال التجارية مع استثناءات محددة خلال الأعياد، إلى جانب تقليل الإضاءة العامة في الشوارع والميادين بهدف ترشيد الاستهلاك وتحقيق التوازن في منظومة الطاقة.

https://youtu.be/Z3pofSoU8cM?si=TC-cdqWqi5p54kxL