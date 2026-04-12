معرض الشلاتين للكتاب في دورته الثالثة غدًا بمشاركة كبرى المؤسسات الثقافية

ينطلق غدًا الأحد الموافق 12 أبريل 2026، فعاليات معرض شلاتين للكتاب في دورته الثالثة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار والوفود المشاركة.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين أن السيد رئيس المدينة تابع على مدار الأيام الماضية كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإقامة المعرض، حيث تم التنسيق لاستقبال العارضين وتوفير أماكن الإقامة الملائمة للوفود المشاركة، بما يضمن خروج الحدث بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة المدينة الثقافية.

ويُقام المعرض خلال الفترة من 12 أبريل وحتى 19 أبريل 2026، بمشاركة واسعة من كبرى المؤسسات الثقافية والدينية، في مقدمتها جناح الأزهر الشريف ممثلًا في مجمع البحوث الإسلامية، والذي يتضمن لجنة الفتوى للرد على استفسارات المواطنين.

كما تشارك مكتبة مصر العامة لأول مرة في معرض شلاتين للكتاب، من خلال تقديم سيارة متنقلة للقراءة والاطلاع، إلى جانب سينما مخصصة للأطفال تشمل عروضًا للرسم والتلوين ومسابقات تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات النشء.

ويشهد المعرض أيضًا مشاركة كل من دار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومؤسسة الأهرام، ودار المعارف، ودار الهلال، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الثقافي الهام في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لتعزيز الأنشطة الثقافية بالمناطق الحدودية، وتوفير مناخ داعم للإبداع والمعرفة، بما يسهم في بناء الإنسان وتنمية الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المعرض على مدار أيامه من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، مع متابعة مستمرة لتغطية الفعاليات أولًا بأول.