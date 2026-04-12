الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صدور «جمهورية عمعم» لبيتر ماهر الصغيران عن هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
قسم الثقافة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابًا قصصيًا جديدًا بعنوان «جمهورية عمعم» للكاتب بيتر ماهر الصغيران، وذلك ضمن إصدارات سلسلة «كتابات جديدة» التي تهدف إلى تقديم أصوات أدبية معاصرة وتجارب سردية مختلفة.

يضم الكتاب مجموعة من القصص القصيرة التي تمزج بين الخيال والواقع، وتطرح تساؤلات إنسانية وفلسفية عميقة من خلال لغة رمزية وأجواء غرائبية، حيث تتقاطع العوالم الداخلية للشخصيات مع قضايا الحياة اليومية، في بناء سردي يفتح الباب أمام تأويلات متعددة.

ومن بين أبرز نصوص المجموعة، قصة «أحلام الجغرافيا» التي تتناول فكرة غير مألوفة حول علاقة الإنسان بالمكان، حيث يتحول البطل في أحلامه إلى خريطة تعرض أمام الآخرين، في استعارة تعكس ضغوط الواقع وتشابكاته، وصولًا إلى انتقال هذه «العدوى الجغرافية» إلى أفراد أسرته، في تصوير دال على امتداد القلق الوجودي داخل البيئة الأسرية.

كما تتضمن المجموعة قصة «القطة والتابوت» التي تمزج بين تفاصيل الحياة اليومية البسيطة والبعد الرمزي، إذ تنطلق من واقعة شراء غسالة جديدة لتكشف عن تحولات العلاقة الزوجية، واستدعاء الذكريات القديمة، في قالب ساخر يحمل دلالات إنسانية عميقة.

وتتنوع موضوعات القصص داخل «جمهورية عمعم» لتشمل عناوين لافتة مثل «دستور الأحد الماضي»، و«روح على سطح القمامة»، و«حورس يطير سرًا»، و«أحلام الكلب وربيع اليمامة»، حيث يعكس الكاتب من خلالها رؤيته الخاصة للعالم، معتمدًا على توظيف الحيوان كرمز، واستدعاء عناصر من الواقع الشعبي والخيال معًا.

ويكشف فهرس الكتاب عن بنية سردية متداخلة، تتجاور فيها القصص مع نصوص أقرب إلى السيرة أو التأملات، مثل «سيرة الثيران» و«سيرة القطط»، ما يمنح العمل طابعًا تجريبيًا يخرج عن الأشكال التقليدية للقصة القصيرة.

يأتي صدور «جمهورية عمعم» في إطار خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب لدعم الحركة الأدبية، وإتاحة الفرصة أمام كتاب جدد لتقديم رؤاهم الإبداعية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي المصري والعربي.

